Braga Netto levou dinheiro em sacola de vinho para 'Kids pretos'

Preso na manhã deste sábado, Braga Netto é apontado como financiador de atos qe previam assassinatos de Lula, Alckmin e Moraes. - Foto: Isaac Nobrega | PR

O general Braga Netto, preso neste sábado, 14, no âmbito do inquérito que apura o planejamento de um golpe de estado, teria ocupado papel central no financiamento da operação que tinha como objetivo matar o presidente Lula, o vice, Geraldo Alckmin, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Segundo delação do, Tenente-Coronel Mauro Cid - ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro -, Braga Netto teria sido portador da quantia de R$ 100 mil, entregue numa sacola de vinho ao então Major Rafael de Oliveira, membro dos 'kids pretos', grupo de elite que teria a missão de concretizar o plano 'Copa 2022', levando a cabo as execuções de autoridades. O Major Rafael Oliveira é um dos militares presos no mês passado por ordem do STF.

Na audiência de confirmação da delação, Mauro Cid afirmou à Polícia Federal (PF) que Braga Netto teria levantado o dinheiro para financiar a operação junto a empresários do agronegócio. A PF identificou a aquisição de um celular usado para as ações clandetinas e de 4 chips utilizados para a comunicação entre os militares envolvidos.

No despacho que determinou a prisão de Braga Netto, o ministro Alexandre de Moraes conclui que "há fortes indícios e substanciais provas de que, no contexto da organização criminosa, o investigado WALTER SOUZA BRAGA NETTO contribuiu, em grau mais efetivo e de elevada importância do que se sabia anteriormente, para o planejamento e financiamento de um golpe de Estado, cuja consumação presumia, na visão dos investigados, a detenção ilegal e possível execução do então Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e Ministro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com uso de técnicas militares e terroristas, além de possível assassinato dos candidatos eleitos nas Eleições de 2022, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e GERALDO ALCKMIN e, eventualmente, as prisões de pessoas que pudessem oferecer qualquer resistência institucional à empreitada golpista".