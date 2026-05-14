Brasil busca redução da dependência de fertilizantes em missão à China

Ministro destacou que decisão de Lula de reativar fábricas, antecipou crise de logística e abastecimento - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

Durante a primeira agenda oficial na Bahia, o Ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, anunciou uma missão diplomática rumo à China. O embarque, previsto para esta sexta-feira, 15, foca na consolidação de parcerias para a retomada da produção nacional de fertilizantes, com ênfase especial na ureia, insumo vital para a produtividade do campo brasileiro.

A iniciativa faz parte de uma estratégia de Estado para mitigar a vulnerabilidade externa do agronegócio nacional. Atualmente, o Brasil importa a maior parte dos nutrientes que utiliza no solo, um cenário agravado pela instabilidade geopolítica global.

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Segurança alimentar

O ministro destacou que a decisão do Presidente Lula de reativar fábricas em estados como Bahia, Sergipe e Paraná, além de viabilizar operações no Mato Grosso do Sul, antecipou uma crise de logística e abastecimento.

"Se isso era importante, agora ficou ainda mais importante. Hoje vivemos um quadro agravado por conflitos internacionais que envolvem players estratégicos na mobilidade e fornecimento de fertilizantes", afirmou o ministro, referindo-se aos impactos das tensões no Leste Europeu e no Oriente Médio.

De acordo com André de Paula, a soberania na produção de insumos não é apenas uma questão doméstica, mas um pilar da segurança alimentar mundial. Como o Brasil ocupa a posição de "celeiro do mundo", qualquer interrupção na cadeia produtiva brasileira reverbera em escala global.

Novos mercados

O titular da pasta atribuiu a viabilidade dessas negociações ao atual momento da diplomacia brasileira. O ministro citou a abertura de 112 novos mercados (corrigindo o dado histórico recente de expansão comercial) para produtos agropecuários brasileiros durante a atual gestão, o que fortalece o poder de barganha do país.

"O prestígio da liderança internacional do presidente nos permite negociar a venda de nossos produtos e, simultaneamente, assegurar a compra e a transferência de tecnologia para fertilizantes estratégicos", pontuou.

Agenda na Bahia

Após o retorno da China, a agenda do ministro seguirá intensa em solo baiano. No próximo sábado, André de Paula vai visitar o município de Jequié, onde vai participar de atos que reforçam o apoio ao produtor local, como o lançamento da Pedra Fundamental da Embrapa, a qual amplia a pesquisa tecnológica na região.

Alé disso tem agenda do Programa ProMac, com a entrega de máquinas agrícolas para modernização do trabalho no campo. Reuniões específicas com o setor cacaueiro para discutir demandas de escoamento e produção, também estão agendadas.

O ministro encerrou a fala reforçando o compromisso do Governo Federal com o estado, classificando a atenção à Bahia não apenas como uma escolha técnica, mas como uma "determinação política" em resposta à histórica parceria do povo baiano com os projetos de desenvolvimento do país.