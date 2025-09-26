Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Saída coordenada de representantes de diversos países marcou discurso do premiê israelense na Assembleia Geral da ONU, em Nova York

Flávia Requião

Por Flávia Requião

26/09/2025 - 11:16 h
Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu -

Membros de delegações diplomáticas que participavam da Assembleia Geral da ONU, nesta sexta-feira, 26, em Nova York, se retiraram do local assim que o primeiro-ministro de Israel,Benjamin Netanyahu, entrou na sala para fazer seu discurso.

O Brasil está entre os países que deixaram o salão. Vaias também foram ouvidas, e o presidente da sessão precisou pedir silêncio. A saída foi um ato organizado pelas comitivas como forma de protesto.

O momento foi registrado, mostrando as delegações se retirando enquanto a comitiva de Israel aplaudia o premier de pé. Poucos minutos depois, o salão foi registrado completamente vazio.

Veja imagens do momento:

A situação ocorre poucos dias após uma reunião dedicada à solução para o conflito entre Israel e Palestina, que inclui o reconhecimento de um Estado palestino. Antes e durante o encontro, países como França, Reino Unido, Canadá, Austrália, Portugal e Bélgica reconheceram a Palestina como Estado, somando-se a Espanha, Irlanda, Noruega e Eslovênia, que já haviam declarado apoio aos palestinos no ano passado.

Israel enfrenta isolamento diplomático em decorrência de seu cerco militar a Gaza. Ontem, as forças israelenses ampliaram sua incursão na Cidade de Gaza, enquanto o premiê Netanyahu viajava a Nova York para proferir um discurso

Premiê israelense afirma que "não haverá um Estado palestino". Ele ressaltou sua oposição à criação de um Estado palestino durante o discurso de hoje.

Tags:

Benjamin Netanyahu Israel Onu protesto diplomático

Ver todas

x