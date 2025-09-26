POLÍTICA
Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU
Saída coordenada de representantes de diversos países marcou discurso do premiê israelense na Assembleia Geral da ONU, em Nova York
Por Flávia Requião
Membros de delegações diplomáticas que participavam da Assembleia Geral da ONU, nesta sexta-feira, 26, em Nova York, se retiraram do local assim que o primeiro-ministro de Israel,Benjamin Netanyahu, entrou na sala para fazer seu discurso.
O Brasil está entre os países que deixaram o salão. Vaias também foram ouvidas, e o presidente da sessão precisou pedir silêncio. A saída foi um ato organizado pelas comitivas como forma de protesto.
O momento foi registrado, mostrando as delegações se retirando enquanto a comitiva de Israel aplaudia o premier de pé. Poucos minutos depois, o salão foi registrado completamente vazio.
Veja imagens do momento:
A situação ocorre poucos dias após uma reunião dedicada à solução para o conflito entre Israel e Palestina, que inclui o reconhecimento de um Estado palestino. Antes e durante o encontro, países como França, Reino Unido, Canadá, Austrália, Portugal e Bélgica reconheceram a Palestina como Estado, somando-se a Espanha, Irlanda, Noruega e Eslovênia, que já haviam declarado apoio aos palestinos no ano passado.
Israel enfrenta isolamento diplomático em decorrência de seu cerco militar a Gaza. Ontem, as forças israelenses ampliaram sua incursão na Cidade de Gaza, enquanto o premiê Netanyahu viajava a Nova York para proferir um discurso
Premiê israelense afirma que "não haverá um Estado palestino". Ele ressaltou sua oposição à criação de um Estado palestino durante o discurso de hoje.
