8 de janeiro: Congresso Nacional exibe bandeira do Brasil | A TARDE

Um ano após o ataque de bolsonaristas à Praça dos Três Poderes, o Congresso Nacional, em Brasília, exibiu, na noite deste domingo, 7, uma projeção na fachada do prédio, com a bandeira do Brasil e a frase "Democracia nos Une".

A imagem apareceu às 21h30 e segundo o governo, a ação faz parte da programação para "reforçar os valores da democracia e da institucionalidade" no país.

Nesta segunda, 8, há eventos programados no STF e no Congresso, com presença de políticos e autoridades. O trânsito na Esplanada dos Ministérios fica parcialmente fechado a partir das 6 horas.



No X, antigo Twitter, o presidente Lula (PT) ressaltou a mensagem. “Projeção Democracia nos une. Boa noite e ótima semana para todos”, escreveu ao compartilhar uma imagem do Congresso com a projeção estampada.