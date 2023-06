Ação contra Bolsonaro no TSE pode ser concluída ainda neste mês

O processo de inelegibilidade que pode tirar os direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode ser definido ainda neste mês de junho no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O julgamento começará a ser analisado pelo plenário no próximo dia 22.

Na última quinta-feira, 1º, o caso foi liberado pelo relator, ministro Benedito Gonçalves. Já na segunda-feira, 5, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, pautou a ação para julgamento. Segundo o portal Metrópoles, três dias foram reservados para a análise do processo: 22, 27 e 29 de junho.



O roteiro do julgamento deve ser, no primeiro dia, a leitura do relatório pelo ministro Gonçalves, fala dos advogados das duas partes (PDT e PL, sigla de Bolsonaro), por 15 minutos cada, e o Ministério Público Eleitoral faz uma manifestação de meia hora.



O ministro Gonçalves Dias deve ler seu voto no dia 27. No dia 29, os outros ministros votam. Como na semana seguinte o Judiciário entra em recesso, é possível que o tribunal marque uma sessão extra, caso necessário. Em 2017, no julgamento que rejeitou cassar a chapa Dilma-Temer, o TSE levou quatro sessões para encerrar o caso.