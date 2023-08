ACM Neto entra em cena para "fritar" Bivar do União Brasil

Secretário-geral do União Brasil e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto tem agido para frear uma intervenção do presidente nacional do partido, Luciano Bivar, em diretórios da sigla nos estados, visando apoio à sua recondução no cargo.

O desentendimento entre os dois começou, de acordo com O Globo, após Bivar interferir no diretório do Amazonas e convocar, unilateralmente, uma eleição fora de época na sigla para tentar eleger lideranças locais alinahdas a ele. O mesmo ocorreu em outros estados, como Maranhão, Mato Grosso e Acre.

O União Brasil, oriundo da fusão entre PSL e Democratas, convive com disputas internas desde a sua formação, em 2021.

Segundo a publicação, a maioria dos membros da executiva nacional do União Brasil emitirm uma nota com críticas à atuação de Bivar. O documento teria sido assinado e enviado por ACM Neto, José Agripino Maia (ex-senador), Ronaldo Caiado (governador de Goiás), Professora Dorinha Seabra (senadora pelo Tocantins), Mendonça Filho (deputado federal por Pernambuco), Davi Alcolumbre (senador pelo Amapá e ex-presidente do Senado) e Bruno Reis , prefeito de Salvador.

"O presidente Bivar, infelizmente, tomou uma decisão individual que caberia à executiva nacional, o que mostra a necessidade de uma repactuação interna no partido, inclusive, para que deputados e senadores tenham maior peso nas decisões", disse Neto ao O Globo.