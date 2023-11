Agenda de viagens de Rui Costa tem causado desconforto no Planalto | A TARDE

O Ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), estaria gerado desconforto entre os aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto. O motivo da movimentação negativa para o lado do petista, tem sido a sua agenda de viagens pelo Brasil.

Segundo a coluna Paulo Cappelli, do Metrópoles, a programação tem sido vista como um indício de uma possível tentativa de nacionalizar seu nome e se concretizar para disputar a Presidência da República, caso o atual presidente não queira concorrer à reeleição.

Em um mês, o ministro viajou sete vezes. Duas vezes para Alagoas, uma para o Espírito Santo, uma para o Rio Grande do Norte e três para a Bahia, cada uma com propósitos diferentes. Foram de visitas a obras em curso, inauguração do Novo PAC nesses estados e pela expansão de uma fábrica de pneus de empresas privadas.

Para os aliados de Lula, as programações destoam da função de Rui na Casa Civil e ele não deveria se ausentar de Brasília com tamanha frequência.