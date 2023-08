Agente da PF ferida processa Roberto Jefferson e cobra R$ 1 milhão

Depois de usar três granadas e disparar 60 tiros de fuzil contra uma equipe da Polícia Federal, Roberto Jefferson é alvo de um processo de uma das agentes que tentou conter o ex-deputado em sua casa, na cidade de Comendador Levy Gasparian, no Rio de Janeiro, em 23 de outubro do ano passado.



A agente, que sofreu uma lesão no quadril e ferimentos na cabeça, no cotovelo e no joelho, processa Roberto Jefferson e quer indenização de R$ 1 milhão por danos morais, estéticos e psicológicos.

Os ferimentos foram provocados pelos estilhaços dos tiros e granadas lançadas. As consequências para a agente, segundo ela, não são apenas físicas, já que o episódio a fez sofrer retaliações dos apoiadores do ex-deputado. Com informações da coluna de Ancelmo Gois, no jornal O Globo.