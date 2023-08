"Agora só falta você", diz Boulos a Bolsonaro após prisão de ex-PRF

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) comemorou na manhã desta quarta-feira, 9, a prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, acusado de atuar nas rodovias da região Nordeste para impedir a mobilidade de eleitores do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), favorecendo assim o então presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), seu aliado.

Em publicação no Twitter, Boulos publicou quatro fotos de Bolsonaro: uma dele sozinho, chorando; outra ao lado do ex-ministro Anderson Torres, que está em liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica; outra com o tenente-coronel Mauro Cid, preso por envolvimento em fraudes acerca de vacinação; e uma com Silvinei Vasques, preso nesta manhã.

“Mais um golpista na cadeia! Silvinei Vasques, o ex-diretor da PRF que deu a ordem para as blitz que tentaram impedir que os eleitores de Lula votassem no 2° turno, foi preso hoje de manhã pela Polícia Federal. Sua hora tá chegando, Bolsonaro!”, vibrou Boulos.

A atuação da PRF nas rodovias federais do Nordeste, porém, não impediu a vitória acachapante de Lula na região, decisiva para que o petista superasse Bolsonaro a nível nacional e se elegesse presidente da República pela terceira vez.

Na avaliação de Boulos, que é pré-candidato à prefeitura de São Paulo em 2024, a atuação da PRF, coordenada por Silvinei, foi articulada intencionalmente sob a anuência de Bolsonaro, então presidente.

“Agora só falta você…”, publicou o parlamentar do PSOL.