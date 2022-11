Alckmin garante revisão de todos os gastos previstos pelo novo governo

Depois do alvoroço do mercado em função das declarações do presidente eleito, Luís Inácio Lula da Silva, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB) reafirmou o compromisso com a responsabilidade fiscal. Lula disse na conferência do clima, no Egito, que "não adianta falar em responsabilidade fiscal sem pensar em responsabilidade social"

Coordenador da transição para o novo governo, Alckmin disse em entrevista à jornalista Miriam Leitão, que irá ao ar na noite desta quinta, 17, pela Globonews, que uma uma revisão em todos os gastos de governo previstos atualmente está nos planos da equipe.

Alckmin defendeu que a PEC da Transição, cujo rascunho foi apresentado ao Congresso nesta quarta, 16, é uma medida de emergência. E disse que o novo governo vai propor, ao longo do mandato, mecanismos para manter as contas equilibradas.

"É preciso discutir e ter uma regra fiscal que deve levar em consideração os gastos do governo, a curva da dívida, o resultado primário, uma combinação de tudo isso. Agora, não dá pra fazer em 30 dias, sem nem tomar posse.", declarou o vice eleito.

Alckmin disse ainda que não vê motivos para as oscilações de mercado. "Não há nenhuma razão pro juro subir, pra bolsa cair, porque não há hipótese de haver irresponsabilidade fiscal. O presidente Lula é uma pessoa experiente, foi oito anos presidente da República, a dívida sobre PIB era quase 60%, quando ele saiu era 40%", declarou.