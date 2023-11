Alcolumbre admite disputar presidência do Senado novamente | A TARDE

O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-Amapá) afirmou em entrevista à Folha de S.Paulo que tem disponibilidade para disputar a Presidência do Senado Federal novamente, em eleição que irá acontecer em 2025. Alcolumbre é o antecessor do atual presidente da Casa, Rodrigo Pachedo (PSD-MG).

Na entrevista, Alcolumbre disse que aceitará disputar "caso os senadores quiserem". Ele é um dos senadores mais influentes e chegou a indicar três ministros do Governo Lula. O Senador também preside a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Apesar disso, ele se descreveu como "menos poderoso do que as pessoas pensam".

“Se os senadores quiserem, eu vou aceitar [participar da eleição]”, disse. “Aqui no Senado, se você perguntar quem não pode ser candidato, só o Rodrigo não pode, porque ele já foi duas vezes. Então eu fico esperando o dia e a hora da decisão para ver o que Deus reserva para a gente nessa trajetória”, acrescentou.

Ele ainda negou que exista um embate entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal, argumentando que sua relação com a corte é uma das melhores possíveis. Apesar disso, ele defendeu o aumento do poder do Congresso Nacional sobre o Orçamento,. destacando a importância da coalizão política e o diálogo entre os partidos.