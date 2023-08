Alcolumbre confirma Eduardo Braga como relator no Senado

Foi anunciado nesta quarta-feira, 9, pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que a relatoria da Reforma Tributária ficará com Eduardo Braga (MDB-AM).



O nome do parlamentar do Amazonas foi escolhido em reunião entre Rodrigo Pacheco, Fernando Haddad e Simone Tebet, no mês passado, mas o anúncio oficial ainda não havia sido dado.

Aprovada em primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados, a Reforma Tributária tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, antes de chegar ao plenário da Casa.