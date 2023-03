Alexandre de Moraes determina desbloqueio das redes sociais do PCO

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta terça-feira, 28, a restauração dos perfis do Partido da Causa Operária (PCO) nas redes sociais. Ainda assim, a sigla terá que pagar uma multa de R$ 10 mil/dia no caso de publicar desinformação.

“Da análise individualizada da situação do partido político, depreende-se que houve a cessação de divulgação de conteúdos revestidos de ilicitude e tendentes a transgredir a integridade do processo eleitoral e a incentivar a realização de atos antidemocráticos pelo PCO, razão pela qual se mostra viável a reativação dos respectivos perfis, mantendo-se, porém, a remoção das postagens irregulares por ele veiculadas”, decidiu Moraes.

Moraes tinha bloqueado as redes sociais do PCO em 2 de junho do ano passado, após o perfil da legenda no Twitter chamá-lo de “skinhead de toga” e acusá-lo de preparar um “novo golpe nas eleições”, por sua “sanha de ditadura”. Na ocasião, o partido também pediu a dissolução do STF.

Quando suspendeu as contas do PCO, o ministro apontou que as declarações eram graves, pois acabavam "insinuando a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte e defendendo a dissolução do tribunal".