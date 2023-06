Alexandre Padilha nega divergências na articulação do governo Lula

Um por todos e todos por um. O lema dos Três Mosqueteiros, clássico da literatura mundial escrito pelo francês Alexandre Dumas, resume a atuação dos responsáveis por intermediar a aprovação das propostas do Governo Federal junto ao Congresso Nacional.

Pelo menos é o que diz o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT). Diante de críticas do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que afirmou haver "uma insatisfação generalizada" com a falta de articulação política do governo, Padilha comparou os líderes do governo com os "três mosqueteiros" e se colocou como D'Artagnan.

O ministro diz que não há "intriga" na equipe e reafirma a boa relação entre ele e os líderes do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), no Senado, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), e no Congresso, Jaques Wagner (PT-BA).

A declaração vem como resposta às críticas devido às dificuldades para a aprovar a MP dos Ministérios. Os deputados do centrão criticam a negociação política do Planalto no Congresso e cobram do governo mais empenho no pagamento de emendas parlamentares e nas nomeações para cargos estaduais.

Padilha falou com a imprensa ontem em Hortolândia, no interior paulista, depois de uma agenda na região. Guimarães postou um vídeo com a fala do ministro, endossando o discurso.

"Tem um time unido. Nós temos os três mosqueteiros - o líder na Câmara, no Senado e no Congresso -, e eu sou o D'Artagnan, que coordena os três mosqueteiros. Unidos, um por todos e todos por um. Não tem intriga, não tem futrica, não tem nada que vá gerar qualquer tipo de desunião nos três mosqueteiros do presidente Lula e no D'Artagnan. Time unido, que está junto", disse Padilha no twitter.