Aliados de Lira são investigados pela PF por fraude com kit robótica

A Polícia Federal cumpre na manhã desta quinta-feira, 1º, mandados de prisão e de busca e apreensão em uma investigação sobre desvios em contratos para a compra de kits de robótica com dinheiro do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). As informações são da Folha de S.Paulo, que denunciou a suposta fraude em reportagem anterior.

A investigação acontece em municípios de Alagoas, após as aquisições assinadas com uma mesma empresa pertencente a aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). São cumpridos 26 mandados de busca e dois de prisão temporária expedidos pela Justiça Federal de Alagoas.

"De acordo com a investigação, as citadas contratações teriam sido ilicitamente direcionadas a uma única empresa fornecedora dos equipamentos de robótica, através da inserção de especificações técnicas restritivas nos editais dos certames e de cerceamento à participação plena de outros licitantes", disse a PF em nota.

A empresa fornecedora dos kits de robótica é a Megalic, que funcionava em uma pequena casa no bairro de Jatiuca, em Maceió, com capital social de R$ 1 milhão. A empresa é apenas uma intermediária e não produz os kits.

A PF investiga possíveis fraudes que podem ter gerado prejuízo de R$ 8,1 milhões.

A Megalic está em nome de Roberta Lins Costa Melo e Edmundo Catunda, pai do vereador de Maceió João Catunda (PSD). Conforme a Folha, outros aliados de Lira em Alagoas são alvos da PF.

O Tribunal de Contas da União (TCU) apontou fraude nos processos de compras de kits de robótica no governo Jair Bolsonaro (PL) e suspendeu os contratos. No total, foram identificados 253 empenhos em valor total de R$ 189 milhões para a compra de kits.