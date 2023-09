Alvo de tribunal, Putin não será preso se vier ao Brasil, afirma Lula

Alvo de mandados de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) por crimes de guerra cometidos na invasão à Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin não será preso se vier ao Brasil, afirmou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em entrevista ao canal indiano Firstpost, neste sábado, 9.

"Ninguém vai desrespeitar o Brasil, porque tentar prender ele no Brasil é desrespeitar o Brasil. É preciso as pessoas levarem muito a sério isso”, disse o presidente brasileiro, que está na Índia para participar da cúpula do G20, grupo que será liderado pelo Brasil a partir de dezembro.

O Brasil é signatário do acordo que criou o TPI, portanto, deveria cumprir os mandados de prisão caso Putin viesse ao país. A Rússia faz parte do G20, mas Putin não viajou por conta dos mandados de prisão, emitidos em março. A próxima reunião do G20, porém, acontecerá na Rússia.