Anderson Torres é orientado por advogados a falar em audiência da CPI

O ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, foi orientado por seus advogados a não se manter em silêncio durante a audiência desta terça-feira, 8, na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) dos Atos Golpistas, que investiga a sucessão de investidas contra a democracia que desembocaram nos ataques de 8 de janeiro.

Também ex-ministro da Justiça durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), Torres foi autorizado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a ficar em silêncio durante a audiência em perguntas cujas respostas possam incriminá-lo.

Entretanto, conforme informações do portal G1, a defesa de Torres entende que o ideal para o ex-ministro é que ele se manifeste sim durante a audiência, repetindo as versões que ele já apresentou em depoimentos à Polícia Federal (PF).

Anderson Torres está sob liberdade provisória, com uso de tornozeleira eletrônica, desde o último dia 11 de maio. Ele chegou a ficar preso por quase quatro meses, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, no dia 14 de janeiro, por suspeita de facilitação nos atos de 8 de janeiro.