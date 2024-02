Ano legislativo do Congresso Nacional será aberto na segunda-feira | A TARDE

A abertura das atividades legislativas no Congresso Nacional está programada para acontecer na próxima segunda-feira, 5, a partir das 15h. Durante a sessão solene, haverá a leitura da mensagem do Executivo que deverá ser enviada pelo presidente Lula (PT) com os temas e projetos considerados prioritários para este novo ano.

Na oportunidade, o texto será lido em Plenário pelo 1º secretário da Mesa do Congresso, deputado Luciano Bivar (União-PE), após a entrega feita pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.

Etapas da solenidade





Antes da cerimônia, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), chegam ao Congresso e se posicionam ao lado dos mastros de bandeira que ficam do lado externo do Palácio do Congresso.



O Hino Nacional será executado, e a bateria caiena fará a salva de 21 tiros de canhão. Depois, Rodrigo Pacheco passará a tropa em revista.

Em seguida, Lira e Pacheco sobem a rampa do Congresso e são recebidos pelos secretários-gerais da Mesa e pelos diretores-gerais das duas Casas. Eles seguem em direção ao Salão Negro, onde deverão estar representantes do Poder Executivo, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, e as lideranças partidárias que vão recepcioná-los.

Todos seguem em direção ao Plenário da Câmara, onde será realizada a sessão de abertura do ano legislativo. Depois de declarar inaugurada a sessão legislativa, Rodrigo Pacheco anunciará a leitura da mensagem enviada pelo presidente da República.

Embora não haja previsão regimental, o Poder Judiciário também costuma encaminhar uma mensagem na abertura dos trabalhos legislativos.

Ao final, o presidente da Câmara faz seu discurso. O presidente do Senado então também faz uso da palavra e encerra a sessão.