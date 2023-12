Antes da indicação, Lula disse a Gonet que também é contra o aborto | A TARDE

Empossado como procurador-geral da República nesta segunda-feira, 18, Paulo Gonet teve uma conversa com Lula (PT) antes da eleição em que declarou seu posicionamento sobre diversos assuntos. Ouviu do presidente que ele “também é contra o aborto”, segundo a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.



O aborto é um assunto que divide o grupo político de Lula. Enquanto parte da militância do PT e de outros partidos de esquerda pressionam para que a interrupção da gravidez seja legalizada, como na Argentina, Uruguai, Colômbia, Canadá, Portugal e Espanha, alguns dos aliados do presidente são contra.

Na conversa com Lula, Gonet se disse a favor de manter a lei como está: com aborto permitido apenas em casos de estupro, risco de vida para a mãe e quando o bebê é anencefálico, ou seja, quando não há chance de sobrevivência depois do parto.