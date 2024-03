Antes de briga, Rueda dizia que Bivar era “lorde incapaz de fazer mal” | A TARDE

Antes de suspeitar que o deputado federal Luciano Bivar (União Brasil-PE) tenha sido responsável pelo incêndio em duas casas de sua família, em praia de Pernambuco, o presidente nacional eleito do União Brasil, Antônio Rueda, tinha uma outra ideia sobre o agora rival.



Há três anos, Rueda enxergava que Bivar fosse um "lorde incapaz de fazer mal". A fala surgiu em um contexto em que o então presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que na época era do PSL, assim como Rueda e Bivar, pediu a cabeça do então deputado federal Julian Lemos, da Paraíba.

Bivar não atendeu a expectativa de Bolsonaro. No entanto, atualmente, Rueda mudou o posicionamento sobre Bivar, principalmente após os incêncios das casas em Pernambuco.

Rueda foi eleito presidente nacional do União Brasil em 28 de fevereiro. Atualmente no cargo, Bivar insinuou que tem denúncias contra Rueda, mas não as revelou. Com informações do colunista do portal Metrópoles, Paulo Cappelli.