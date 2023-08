Ao deixar governo, Bolsonaro elogiou “discrição” de Mauro Cid

O ex-ajudante de ordens da Presidência, que está preso, tenente-coronel Mauro Cid, foi elogiado por Jair Bolsonaro, em carta assinada de próprio punho, por sua "discrição" e "coragem moral". As informação são do colunista Guilherme Amado, do Metrópoles.



No documento, obtido pela coluna, o ex-presidente elogiou a “coragem moral, camaradagem e discrição” do assessor. Cid passou a ser um dos principais suspeitos de operar um esquema de venda ilegal de presentes oficiais dados à Presidência.

“Durante todo o período em que trabalhou como chefe de minha Ajudância de Ordens, o Ten. Cel. Cid desempenhou suas funções com ação destacada no cumprimento do dever, ultrapassando muitas vezes os limites normais e comuns de bravura, com entusiasmo e profissionalismo, cumprindo-as com altos padrões de eficiência e eficácia, além das obrigações normais inerentes a sua função, colocando, por vezes, sua integridade física em risco”, dizia Bolsonaro na carta.