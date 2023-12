Após atirar 15 vezes contra ex, prefeito de Goiás vira réu | A TARDE

O prefeito de Iporá (GO), Naçoitan Leite (sem partido), se tornou réu após tentar matar a tiros a ex-mulher e o namorado dela. A medida surgiu após o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) aceitar a denúncia do Ministério Público do estado.

O caso aconteceu em novembro, quando Leite invadiu a casa da ex-companheira com uma caminhonete e atirou 15 vezes com arma de fogo contra o quarto dela. O chefe do Executivo foi denunciado por tentativa de feminicídio contra a ex-mulher com a qualificadora, por tentativa de homicídio contra o namorado dela, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e por fraude processual.

Prefeito de Iporá (GO), Naiçotan Leite | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A juíza Izabela Cândida Brito Silva ainda negou o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa do gestor municipal, que justificou a solicitação em razão ao estado de saúde do prefeito, que segundo os advogados, se agravou após a prisão. A magistrada, no entanto, deu um parecer contrário ao pedido.

“Na hipótese em exame, não há indícios de que o denunciado, quando necessário, não esteja sendo submetido ao tratamento adequado. Impende observar que a unidade prisional conta com atendimento médico periódico e, além disso, sempre que necessário, o preso é encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento para acompanhamento prioritário”, destacou.