Após cirurgia, Lula deve despachar no Alvorada por três semanas

O presidente Lula (PT) será submetido na próxima sexta-feira, 29, a cirurgia no quadril direito para tratar uma artrose. Devido a isso, o mandatário deve passar pelo menos três semanas despachando apenas no Palácio do Alvorada.

A previsão é que Lula fique internado até a próxima terça-feira, 3, no Sírio Libanês, em Brasília. A recomendação é que o presidente fique de quatro a seis semanas sem cumprir agenda fora da capital federal.

Na unidade hospitalar, o presidente fará uma artroplastia total de quadril e deve colocar uma prótese híbrida, que tem uma parte fixada com cimento ósseo e outra encaixada diretamente no osso, para diminuir as intensas dores que vem sentindo no fêmur.

Um dia antes de fazer a cirurgia, o presidente deve participar da posse de Luís Roberto Barroso como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).