Após elogios de Valdemar a Lula, Bolsonaro fala em ‘implosão’ do PL | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) demonstrou indignação com os elogios feitos pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao ponto de chegar a dizer que as falas poderiam "implodir" o partido.

De acordo com o Metrópoles, em conversa com apoiadores no Rio de Janeiro, durante o fim de semana, Bolsonaro disse ter tido “problemas sérios” em uma conversa com um integrante do PL e ter questionado se Valdemar queria “implodir o partido”.

“Essa semana tive um problema sério, não vou falar com quem, mas disse: ‘Se continuar assim, você vai implodir o partido’. Pessoa do partido dando declarações absurdas. Dizendo que o Lula é extremamente popular. Tá… manda ele [Lula] vir tomar uma 51 aqui na esquina. Ele não vem”, disse Bolsonaro.

Valdemar fez elogios a Lula em entrevista a um jornal do interior de São Paulo. O dirigente liberal fez diversos elogios a gestões anteriores do petista e comparou os perfis políticos de Lula e Bolsonaro.

“O Lula é um camarada do povo, é completamente diferente do Bolsonaro. E é um fenômeno ele chegar onde chegou. O José Alencar era vice-presidente, nós fizemos parte do governo. E Lula foi bem no governo também, elegeu a Dilma depois. Não tem comparação com Bolsonaro. Primeiro que o Lula tem muito prestígio, ele não tem o carisma que Bolsonaro tem, mas tem popularidade, é conhecido por todos os brasileiros. O Bolsonaro não, tem um mandato só”, disse Valdemar ao jornal O Diário.