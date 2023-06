Após feriadão, Lula deixa a Bahia neste domingo

Após passar o feriado de Corpus Christi na base naval de Aratu, em Salvador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou a Bahia no domingo, 11, à tarde. Por volta das 15h29, o petista partiu da capital baiana, de acordo com informações da TV Bahia. A base naval de Aratu, situada na península de Paripe, é um local tradicionalmente escolhido pelos presidentes da República para descanso durante feriados ou períodos de recesso.

Não é a primeira vez que Lula escolhe o local para descansar. Em seus dois primeiros mandatos, ele realizou algumas visitas à Praia de Inema, que é controlada pela Marinha.

Na programação do feriado, Lula recusou o convite para participar da Marcha Para Jesus, que será realizada na Avenida Paulista, em São Paulo. O petista sancionou a lei que criou, em 2009, o Dia Nacional da Marcha para Jesus. No entanto, nunca compareceu a nenhuma edição do evento.