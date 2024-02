Após não comparecer à sessão no Congresso, Lula se reúne com Pacheco | A TARDE

O presidente Lula (PT) não compareceu à sessão solene de abertura dos trabalhos no Legislativo do Congresso Nacional nesta segunda-feira, 5. No entanto, após o ato, o chefe do Executivo nacional se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no Palácio do Planalto.

Durante o encontro, os políticos dialogaram sobre projetos prioritários para o governo no Congresso neste ano, além de questões eleitorais do estado de Minas Gerais. Lula ainda pediu ao presidente do Senado que os ruídos na relação entre os Poderes minimizem. Na ocasião, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Casa Civil, Rui Costa, também marcaram presença.

Já no Congresso, Lula foi representado pelos dois ministros e enviou a tradicional mensagem presidencial por Rui, que foi lida pelo primeiro-secretário da mesa do Congresso, deputado federal Luciano Bivar (União Brasil-PE), como de costume. O mandatário do país costuma não participa do ato, conforme informou o Planalto.