Após operação, Ramagem é removido dos grupos da oposição e do PL | A TARDE

Após ser alvo da Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira, 25, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL) foi removido de grupos de WhatsApp da oposição no Congresso e do PL.

Segundo informações da Metrópoles, Ramagem foi excluído exatamente às 9h03 de um dos grupos, intitulado “Oposição”, horário em que a imprensa já noticiava amplamente as buscas no gabinete e no apartamento funcional do parlamentar, em Brasília.

Por volta do mesmo horário, a mesma situação ocorreu em outros grupos que reúnem parlamentares e lideranças da oposição no Congresso e no PL.

Aliados de Ramagem indicaram que o procedimento é para evitar que investigadores tenham acesso às estratégias da oposição discutidas nos grupos de WhatsApp diariamente.

A operação apreendeu ao menos seis celulares e quatro notebooks nos endereços de Ramagem, conforme informou a colunista Bela Megale, do jornal O Globo.

Ex-diretor da Abin, Ramagem foi alvo de mandados de busca e apreensão em investigação que apura esquema de monitoramento ilegal de autoridades pela agência durante o governo Bolsonaro.