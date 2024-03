Após posse de Dino, Lula se reúne com líderes partidários e ministros | A TARDE

Após a posse de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Lula (PT) reuniu nesta quinta-feira, 22, líderes partidários e ministros no Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe de Estado.

O petista tenta se aproximar e melhorar a relação com os deputados, após as falas do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que criticou o veto presidencial de R$ 5,6 bilhões em emendas de comissão do Orçamento. O veto foi aplicado em dezembro, mas só veio à tona em fevereiro, após a reabertura dos trabalhos Legislativos.

O encontro desta quinta também contou com a presença do chefe da Câmara, além do ministro da Casa Civil, Rui Costa, articulador político do Congresso, designado pelo mandatário.

Na próxima semana, o presidente embarca para uma viagem internacional, que passará pela Guiana, São Vicente e Granadinas.



Veja a lista de participantes da reunião:



1 – Ministro Rui Costa

2 -Ministro Fernando Haddad

3 – Ministra Luciana Santos – presidente do PCdo B

4 – Ministro Alexandre Padilha

5 – Ministro Paulo Pimenta

6 – Arthur Lira – Presidente da Câmara – PP – AL

7 – Márcio Jerry – PCdoB -MA

8 – Luciano Bivar- União -PE

9 – José Guimarães- PT-CE

10 – Antônio Brito- PSD – BA

11 – Damião Feliciano- União – PB

12 – Pastor Henrique Vieira – PSOL- RJ

13 – Gleisi Hoffmann – Presidente do PT

14 – Afonso Motta – PDT-RS

15 – DR. Luizinho – PP – RJ

16 – Odair Cunha- PT- MG

17 – Isnaldo Bulhões – MDB-AL

18 – Luciano Amaral – PV- AL

19- Penna – PV- SP

20 – prefeito João Campos – vice presidente do PSB – representando Carlos Siqueira, do mesmo partido

21 – Gervásio Maia – PSB-/PB

22 – Romero Rodrigues – PODE-PB

23 – Hugo Motta – Republicanos / PB

24 – Elmar Nascimento – União/BA

25 – Aguinaldo Ribeiro – PP/PB