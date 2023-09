Após Republicanos emplacar ministro, Mourão conversa com Novo

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) pode migrar para o partido Novo, após a sua sigla emplacar um ministro no governo Lula (PT). De acordo com informações da coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles, o ex-vice-presidente já intensifica conversas com o Novo para possível filiação.

Mourão tem conversado com frequência com o senador Eduardo Girão (CE), único membro do Novo no Senado, assim como vem mantendo diálogo com o presidente do partido, Eduardo Ribeiro. Indagado sobre o assunto, o ex-vice de Bolsonaro (PL) alegou que o motivo da interação deve-se a amizade com a dupla.

Já o presidente do Novo elogiou Mourão. “É muito culto, muito ponderado e, sem sombra de dúvidas, agregaria muito aos quadros do partido Novo”, disse ao colunista.

O parlamentar ainda pretende sentar com o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, para dialogar sobre o tema. Apesar de ter emplacado o deputado federal Silvio Costa Filho, no Ministério de Portos e Aeroportos, a legenda nega integração à base governista.