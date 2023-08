Após vistoria da PF e do GSI, risco de bomba na Esplanada é descartada

Após duas horas de intensa movimentação das forças de segurança na Esplanada dos Ministérios em Brasília, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Federal declararam que a ameaça de bomba no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), nesta quarta-feira, 26, foi descartada.

A mala, encontrada próxima à saída de emergência do edifício, continha apenas roupas. Em comunicado oficial, a Polícia Militar esclareceu que "a mala foi aberta e nenhum dispositivo explosivo foi encontrado, apenas pertences pessoais".

Também em nota enviada à imprensa, o MDIC afirmou que o prédio foi liberado para circulação de pessoas no início da tarde. Ademais, como apontou a PF e a PM, a pasta disse que equipes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) encontram só roupas na mochila.

Mala encontrada na sede do MDIC nesta quarta-feira, 26 | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que também comanda o MDIC, não estava no prédio no momento em que as forças de segurança do Distrito Federal isolaram a área, em um trabalho conjunto com a PF.



Confira o comunicado do MDIC:

“Após passar por procedimento preventivo de segurança diante de uma mala que havia sido encontrada abandonada na área externa aos fundos, o prédio do MDIC já foi liberado para circulação de pessoas. Equipes do GSI, em coordenação com a Polícia Federal e a Polícia Militar do DF, evacuaram e isolaram o prédio por cerca de duas horas na manhã desta quarta-feira (26) enquanto investigavam o conteúdo da mala. Segundo informações das equipes de segurança, havia apenas roupas em seu interior. O vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin encontrava-se em um evento no Palácio do Planalto, onde deve permanecer o resto do dia”.