Aprovada na Câmara, MP do ministérios será votada no Senado hoje

O Senado analisa nesta quinta-feira, 1º, em sessão a partir das 10h, a medida provisória da reestruturação ministerial e administrativa do governo de Lula (PT), aprovada na noite de quarta-feira, 31, na Câmara dos Deputados. A matéria precisa ser aprovada pelo Senado até 23h59 desta quinta-feira para não perder o efeito.

Os senadores também devem votar a medida provisória do Bolsa Família, que foi aprovada na Câmara na última quarta-feira, 30. O texto foi aprovado por 337 votos a favor, com 125 contrários e uma abstenção.

Editada por Lula em janeiro, a MP criou novos ministérios e redistribuiu órgãos e atribuições entre as pastas. Se perder a validade, a Esplanada, hoje com 37 pastas, retornará ao formato de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, com 23 ministérios.

A MP é considerada vital para o Palácio do Planalto, uma vez que, se perder a validade, será a primeira vez que um presidente não consegue montar sua própria configuração do governo na Esplanada dos Ministérios.