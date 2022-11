Aras convoca gabinete de crise para frear manifestantes bolsonaristas

O procurador-geral da República, Augusto Aras, agendou para a manhã desta segunda-feira, 21, uma reunião do gabinete de crise do Ministério Público Federal (MPF) com o objetivo de tratar do avanço dos movimentos golpistas pelo Brasil. A agenda do encontro foi divulgada pela colunista Carolina Brígido, do UOL.

Segundo a coluna, um monitoramento da instituição revela que aumentou a quantidade de manifestantes e organizadores de atos que questionam o resultado da eleição que deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais deste ano.

Na reunião desta segunda o PGR e o grupo de crise pretendem mapear a situação nacional e nos estados e, a partir do cenário, avaliar uma estratégia para conter os movimentos, seja com pedidos de prisão contra grupos extremos ou dando mais atenção aos financiadores de atos antidemocráticos.

O gabinete de crise foi criado inicialmente para contar atos golpistas nas vésperas do Sete de Setembro do ano passado e segue monitorando esses grupos.

Segundo a colunista, Aras quer conversar também com integrantes do Ministério Público Federal nos estados e com o Ministério Público nos estados onde a situação tem sido apontada como mais preocupante: Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Pará.