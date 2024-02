Aras rebate procurador que o associou à facilitação no 8 de janeiro | A TARDE

O ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, rebateu as acusações feitas pelo atual PGR, Anselmo Cordeiro Lopes, que aponta que o ex-chefe da Procuradoria impediu que o documento que alertava sobre a possibilidade de uma invasão golpista à Praça dos Três Poderes, em oito de janeiro do ano passado, chegasse aos militares.

De acordo com Aras, a manifestação de Cordeiro Lopes “não passa de uma opinião ressentida” e que as “acusações oportunistas e infundadas” já foram encaminhadas à Corregedoria do Ministério Público.

“A manifestação de Anselmo Cordeiro Lopes contra mim não passa de uma opinião ressentida de um procurador ainda inconformado com minhas decisões contrárias ao repasse de R$ 2,3 bilhões de um acordo de leniência para a Transparência Internacional, uma ONG alemã. Grande parte deste valor já foi depositado em favor da União, em decorrência das medidas da nossa gestão na PGR”, disse Aras.

“As acusações oportunistas e infundadas desse procurador, apaixonado por holofotes, já foram encaminhadas à Corregedoria do Ministério Público para as providências cabíveis”, pontuou o ex-PGR.

Na nota, Aras se referiu a uma manifestação de 2020 em que ele considerou ser evidente que uma organização privada administraria a aplicação dos R$ 2,3 bilhões previstos no acordo de leniência da J&F, sem fiscalização ou controle estatal.

A mesma manifestação foi citada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), na decisão da Corte que ordenou medidas para investigar o papel da Transparência Internacional no acordo da J&F.