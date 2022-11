Assessoria desmente informação que Lula teria sofrido infarto na Bahia

Nesta sexta-feira, 4, mensagens de WhatsApp compartilharam a informação falsa de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito no último domingo, havia sofrido um infarto em viagem para a Bahia.

Em contato com a reportagem do Portal A TARDE, a assessoria do futuro presidente da República desmentiu a informação, assim como integrantes da legenda.

A notícia falsa estava também sendo disseminada através da rede social do Twitter, onde usuários chegaram a dizer, inclusive, que Lula teria morrido.