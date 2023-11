Assista: post de malhação é recorde de engajamento de Lula nas redes | A TARDE

Após uma postagem em que faz exercícios físicos, publicada nesta sexta-feira, 3, em seus perfis no Instagram, no Facebook e no X, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) bateu recorde de engajamento desde a posse, que aconteceu no dia 1º de janeiro.

Um levantamento feito pela consultoria Ativaweb apontou que a postagem em que o presidente da República faz exercícios físicos alcançou 12 milhões de visualizações. A postagem da posse registrou 24 milhões. As informações são do portal Metrópoles.



Na postagem, Lula dá detalhes sobre os exercícios que tem feito e diz ter “saúde para dar e vender”. No final de setembro, o presidente passou por cirurgia no quadril e os exercícios fazem parte da recuperação.