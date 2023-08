Audiência pública sobre importância das artes marciais acontece na 3ª

Acontecerá às 10h desta terça-feira, 8, no plenário 4 - Anexo 2 da Comissão do Esporte na Câmara dos Deputados, uma audiência pública para debater a importância das artes marciais como mecanismo de inclusão social de crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade, com o objetivo de proporcionar o fortalecimento ético, moral e corporal.



De acordo com o deputado federal Márcio Marinho (Republicanos-BA), que propôs a audiência pública durante a comissão, o encontro reunirá especialistas, praticantes, representantes de federações e associações, além de outros interessados no assunto para discutir os benefícios, desafios e questões relacionadas às artes marciais. O objetivo é promover a valorização desse esporte e ações para o aprimoramento das políticas públicas, visando incentivo e divulgação em todo o país.

“A inclusão social, por meio do esporte, pode transformar a realidade de muitas pessoas. O meu compromisso nessa audiência é promover o debate e ações que possam fortalecer as artes marciais, reconhecendo sua importância tanto para a saúde e o bem-estar da população, quanto para a preservação e disseminação de valores como disciplina, respeito e autocontrole”, destaca.

Sobre artes marciais

É um conjunto de técnicas de luta individual. Algumas mais conhecidas são: kung fu, karatê, judô, aikido, krav maga, judô, jiu-jitsu, muay thai, taekwondo. Estas atividades esportivas fazem parte também do estilo de vida dos indivíduos, que têm como objetivo aperfeiçoar o corpo e a mente. As técnicas aprendidas nas artes marciais também são usadas como defesa pessoal.