Aumento de 9% para servidores federais é sancionado por Lula

Servidores federais civis do Poder Executivo, autarquias e fundações, inclusive aposentados e pensionistas, tiveram confirmados o reajuste salarial de 9% com a sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Embora os novos valores tenham começado a vigorar em 1º de maio desse ano, o aumento na ocasião foi obtido por medida provisória, após o governo Lula fechar negociação com entidades de servidores.

O texto sancionado pelo presidente da República é fruto de aprovação no Congresso de conversão de medida provisória. Também foi mantido o aumento no valor do auxílio-alimentação da categoria.