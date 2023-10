Baiana, ex-deputada bolsonarista aceita cargo no governo Lula | A TARDE

A ex-deputada federal Dayane Pimentel (União Brasil) aceitou um posto no governo federal. Antiga apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Pimentel foi designada para desempenhar o papel de coordenadora do Nordeste na Embratur, a agência de promoção do turismo vinculada ao Ministério do Turismo, que é comandado pelo colega de sigla da ex-parlamentar, Celso Sabino.

A nomeação de Dayane, que é natural de Feira de Santana, foi publicada no Diário Oficial da União e ela terá um salário que ultrapassa a marca dos R$ 20 mil.