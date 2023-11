Bancada negra é criada na Câmara e emociona deputados | A TARDE

Com direito a um representante no colégio de líderes, uma coordenação e três vices-coordenadorias, a bancada negra teve sua formação aprovada na Câmara. A votação simbólica do projeto que cria a bancada negra aconteceu nesta quarta-feira, 1º.



Composta por parlamentares de diversos matizes ideológicos, a bancada só não recebeu aprovação de um partido, o Novo. Uma das deputadas que se emocionaram, Benedita Silva (PT-RJ) disse que se sente recompensada.

"Nesta Casa, a questão não foi partidária e não deve ser partidária, é apenas reconhecer na maioria da população aquilo que ela tem de direito. Ela deve ter protagonismo e é o que nós iremos proporcionar através dessa frente. O protagonismo da maioria da população brasileira, sem excluir os demais", afirmou Benedita.

A Câmara tem 513 parlamentares, sendo 31 deles pretos e 91 pardos. Dessa forma, 24% da casa legislativa é formada por deputados negros.