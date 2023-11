Base de Lula pede urgência para criação de mais um feriado em novembro | A TARDE

Deputados da base do presidente Lula (PT) pediram urgência da Câmara para votarem o projeto que institui o Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro, como feriado nacional. A proposta é de autoria do parlamentar baiano Valmir Assunção (PT).

A matéria tramita na Casa desde 2015 e já passou por diversas comissões, inclusive a de Constituição e Justiça (CCJ).

Se a urgência for aprovada, a proposição pode ser votada diretamente no plenário, sem necessidade de ser debatida em comissões temáticas.

Caso a matéria receba o aval dos demais deputados, o Brasil passa a ter três feriados oficiais em novembro - dia 2, em que se celebra o Dia dos Finados e dia 15, Proclamação da República.