Base de Lula quer acionar Coaf contra Bolsonaro e Michelle em CPI

Os parlamentares que integram a base de apoio do governo Lula agora querem pautar um requerimento na CPI do 8 de Janeiro para ter acesso às transações bancárias feitas pelo Jair Bolsonaro (PL) e pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, na Folha, a base governista vê clima para ações contra o ex-presidente após as últimas ações da Polícia Federal.

Para pautar o requerimento, eles cogitam requisitar ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) órgão de combate à lavagem de dinheiro que tem produzido Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) após ser provocado pela comissão.

Foi um relatório do Coaf que mostrou que Bolsonaro havia recebido R$ 17 milhões em doações via Pix.

Anteriormente, os parlamentares governistas tentaram pautar o acesso às informações bancárias, mas sem sucesso, já que o presidente da CPI, Arthur Maia (União-BA), não aceitou levar o requerimento para votação.

A ideia da base governista é pautar o requerimento na próxima terça-feira, 15, quando também será apreciada uma solicitação de retenção dos passaportes de Bolsonaro e Michelle.