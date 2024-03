Bivar perde presidência do União Brasil e Rueda é eleito ao cargo | A TARDE

As tentativas de Luciano Bivar (União Brasil) de barrar as eleições da sigla nesta quinta-feira, 29, foram nulas. O pleito realizado pela Executiva Nacional para a escolha do novo presidente da legenda consagrou o advogado Antônio Rueda ao cargo.

Rueda contou com 30 votos favoráveis para a sua condução à cadeira da presidência, enquanto Bivar, que fez uma campanha marcada por ameaças contra o advogado, não logrou nenhum voto dos seus pares. No total, eram 40 votantes, 10 faltaram ao pleito. Aliados de Bivar não participaram da votação.

Horas antes do início das votações, Bivar articulou um movimento para cancelar o ato, com a justificativa de evitar problemas jurídicos. O político chegou a disparar um documento sobre o tema, mas foi contrariado pela Executiva do partido.

Apesar de ser eleito ao cargo nesta quinta, Rueda deve assumir a cadeira da legenda, que surgiu após a fusão do DEM com PSL, em maio, quando se encerra o mandato de Bivar.

Em nota, o presidente eleito afirmou que as eleições internas “seguiram rigorosamente as diretrizes do estatuto do partido” e sustentou que a nova diretoria irá “dedicar esforços incansáveis na promoção do livre debate de ideias no âmbito dos Três Poderes.

Com a vitória de Rueda, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, assume a vice-presidência da sigla.

Presentes na votação

A comitiva da Bahia desembarcou em peso na capital do Brasil para participar da votação que elegeu o novo mandatário nacional do União, dentre os presentes esteve o prefeito de Salvador, Bruno Reis; os deputados estaduais Sandro Régis e Júnior Nascimento.

Nas redes sociais, o chefe do Executivo soteropolitano parabenizou o advogado pelo novo cargo.

"Hoje estou em Brasília participando da Convenção Nacional do @uniaobrasil44. Parabenizo Antônio Rueda, eleito presidente da Comissão Executiva do partido. Nosso partido segue fazendo a diferença para promover a igualdade, a defesa das mulheres, a participação dos jovens, a inclusão dos cidadãos e a busca por caminhos que vão transformar o Brasil", escreveu.