O deputado federal bolsonarista, Gustavo Gayer (PL) Bolsonarista associa taxa de analfabetismo a votação de Lula no NE. Em publicação feita no Twitter na noite desta quarta-feira, 7,

Gayer compartilhou um vídeo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2019 para exibir números sobre o analfabetismo em todas as regiões do país .

Na legenda, o bolsonarista sugere cruzar o mapa de 2019 com os dados da eleição passada, com destaque para os locais onde Lula obteve mais votos.

Só pega essa mapa e cruza com o mapa de onde o LULA teve mais votos por favor pic.twitter.com/Erfq7YGpCQ — Gustavo Gayer (@GayerGus) June 7, 2023