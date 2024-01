Bolsonarista convoca vaquinha para matar Lula: "Está na Bíblia" | A TARDE

Um homem, identificado como André Luiz no X (antigo Twitter), propôs a realização de uma “vaquinha” para contratar um sniper e assassinar o presidente Lula (PT) durante a sua folga em uma praia controlada pelas Forças Armadas. Ele ainda argumentou que isso não seria pecado, "já que está na bíblia".

A declaração ocorreu em uma postagem do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). O parlamentar ironizou a notícia de que Lula irá passar o réveillon na base naval da Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro. O bolsonarista André Luiz respondeu: "Precisamos fazer uma vaquinha para pagar um mercenário com rifle de precisão".

O seu comentário foi respondido pelo Pastor Alexandre Gonçalves, conhecido na rede social por ser uma liderança evangélica progressista. "Você cometeu crime. Não tem nada a ver com perseguição política. Leia o que diz Pedro", se referindo a uma passagem da bíblia. "'Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios'”

O bolsonarista então respondeu: "Mas na bíblia diz que pode matar um ladrão que veio te roubar, então pode fuzilar o Lula de boa”. “Matar um bandido que nem o Lula não é crime, é legítima defesa”, disparou.

O secretário da Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, afirmou que pediu à Polícia Federal que investigue o caso. "Estou encaminhando hoje à Polícia Federal determinação para que apure ameaça feita ao presidente Lula nas redes sociais fazendo alusão a "rifle de precisão" e "vaquinha para tal". As redes sociais não são e não serão um terreno de incentivo a crimes contra as autoridades".

Estou encaminhando hoje à Polícia Federal determinação para que apure ameaça feita ao presidente @LulaOficial nas redes sociais fazendo alusão a "rifle de precisão" e "vaquinha para tal". As redes sociais não são e não serão um terreno de incentivo a crimes contra as autoridades. — Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) December 26, 2023

Após a repercussão, o bolsonarista disse que não contrataria um mernecário para cometer o crime. "Diante dos últimos ocorridos, podemos chegar a uma conclusão: eu errei? Sim! Eu contrataria um mercenário para eliminar um Presidente da República? Não, afinal, gastaria o dinheiro em outra coisa".