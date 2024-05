Bolsonaristas acham que Lula pode fazer Bolsonaro ficar elegível | A TARDE

Nos bastidores, bolsonaristas dizem acreditar que Lula (PT) se esforçará para tornar Jair Bolsonaro (PL) elegível.



Os apoiadores do ex-presidente, que no ano passado foi condenado à inelegibilidade de oito anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, acreditam que o petista tentará atuar junto ao Judiciário para reverter a punição do rival político.

O motivo é que Lula teme mais a derrota para algum outro candidato de direita. Os bolsonaristas que defendem a tese dizem ter em mãos pesquisas que comprovam que Lula tem mais chances de perder a eleição de 2026 se enfrentar um outro candidato de direita que não seja Bolsonaro. Com informações da coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles.