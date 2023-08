Bolsonaro acusa formalmente hacker Delgatti Neto de calúnia

Os advogados de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) promoveram uma queixa-crime contra o hacker Walter Delgatti Neto, de acordo com a jornalista Raquel Landim, da CNN.

O documento foi assinado na última sexta-feira, 25, pelos advogados Paulo Amador da Cunha Bueno, Saulo Lopes Segall, Daniel Bettamio Tesser, Fábio Wajngarten, Thais de Vasconcelos Guimarães, Clayton Edson Soares e Bianca Capalbo Gonçalves de Lima.

Em seu depoimento, Delgatti disse que o ex-presidente pediu para que ele assumisse a autoria de um grampo que teria sido realizado contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na queixa-crime, os advogados acusam o hacker de calúnia por imputar falsamente a Bolsonaro o crime de interceptação telefônica.

“À luz de todo o expendido, requer seja recebida e autuada a presente queixa-crime, determinando-se a citação do Querelado [hacker] para ser devidamente interrogado, regularmente processado e ao final condenado como incurso no crime insculpido no artigo 138 (calúnia) do Código Penal”, denunciam os advogados.