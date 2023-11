Bolsonaro afirma que relação com Tarcísio 'não está tudo certo' | A TARDE

Em meio aos embaraços na relação com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira, 16, que “não está tudo certo” entre ele e o gestor paulista. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Bolsonaro ainda criticou a aproximação de Tarcísio com o governo Lula (PT).

"Não está tudo certo. Eu não mando no Tarcísio. Ele é um baita de um gestor. Politicamente dá suas escorregadas. Eu jamais faria certas coisas que ele faz com a esquerda", disse Bolsonaro.

O ex-ministro de Infraestrutura do governo Bolsonaro posou ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Além disso, durante o lançamento do Novo PAC, o chefe do Executivo paulista se encontrou com o presidente Lula e sua equipe para debater investimentos do programa para o estado. Sobre o assunto, o ex-mandatário pontuou que não apareceria em uma foto com o titular.

"Eu não tiraria [a foto]. Aí eu sou radical. O que eu tenho a ganhar com Haddad, meu Deus do céu? O que eu tenho a ganhar com o pior prefeito de São Paulo”, pontuou.

Em julho, Tarcísio e Bolsonaro entraram em divergência após a declaração de inelegibilidade do ex-presidente, dando início a sondagem dos partidos alinhados ao bolsonarismo para que o governador paulista assumisse uma eventual vaga para concorrer à presidência da República.