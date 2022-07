Bolsonaro chama de covardia decisão de Moraes sobre discursos de ódio

Em sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e chamou de “falta de consideração” e de “covardia” a decisão do magistrado de obrigá-lo a se manifestar no prazo de dois dias sobre um suposto discurso de ódio por ele divulgado.



“Falta de consideração. Parece que faz para mostrar: ‘Olha, eu sou togado aqui, você vai me respeitar e fazer o que eu quero, senão minha caneta está aqui’. Essas questões aí levam ao conflito entre Poderes. Daqui a pouco vão falar que eu estou atacando o Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é um ataque. Isso aqui é um, se me permitem, é uma covardia”, afirmou na sexta-feira, 15, à noite.

A determinação de Alexandre de Moraes ocorreu após, nesta semana, parlamentares e dirigentes partidários da oposição apresentarem ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma representação contra o presidente por discursos de ódio durante a campanha eleitoral. Moraes está presidindo a corte de forma interina, em razão do recesso do ministro Raul Araújo.

De acordo com Bolsonaro, a sua assessoria vai trabalhar para responder o pedido. Pouco após o fim da live, o presidente voltou a se dizer contrário à determinação de Moraes. “Manifesto que sou contra”, disse o presidente em uma publicação no Twitter.

Na live, Bolsonaro voltou a criticar também o que chamou de “uso político” do assassinato do petista Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu. “Houve uma exploração política do caso, e falaram que o meu discurso de ódio que provoca isso tudo”.