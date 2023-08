Bolsonaro chama julgamento do TSE que o tornou inelegível de nebuloso

Durante um breve discurso em Anápolis (GO), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou o processo comandado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o condenou por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Após a condenação, ele ficou inelegível por oito anos.

Segundo Bolsonaro, o processo ocorreu "de forma bastante nebulosa".

"Se eu nada representasse para nossa pátria, depois daqueles números do TSE, não estariam me perseguindo até hoje. Não teriam, de forma bastante nebulosa, me tornado inelegível. Qual o crime? Corrupção não foi. Abuso de poder econômico não foi. O sistema não quer uma pessoa honesta na Presidência da República", disse.

Bolsonaro participou de cerimônica onde recebeu a medalha de comendador da cidade de Anápolis, em Goiás, e foi ovacionado pela plateia, que o recebeu aos gritos de "mito"..

O ex-presidente também fez ataques ao presidente Lula, a quem atribuiu a alcunha de "outro cara". Ele disse que "aconteceu algo inacreditável em outubro do ano passado", em referência à eleição do petista.

Bolsonaro afirmou ainda que "deixou" Lula assumir a Presidência. Antes da posse, o ex-presidente viajou para os Estados Unidos, de onde voltou apenas em março.

"Entreguei o Brasil... ou melhor, deixei outro cara assumir. Porque jamais passaria a faixa para uma pessoa com passado. Jamais passaria faixa para uma pessoa que tinha e tem um passado como esse cara que assumiu em 1º de janeiro", discursou.