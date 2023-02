Bolsonaro chora em live com sertanejo Rick e ex-presidente da Caixa

Em uma live no último domingo, 26, nos EUA, o ex-presidente Jair Bolsonaro chorou enquanto ouvia o cantor sertanejo, Rick Sollo, ex-dupla com Renner, cantar o louvor “Não perca a tua fé”.



O ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, demitido depois de acusações de assédio sexual, também participou da transmissão.

A live, que foi compartilhada no perfil do ex-presidente no Instagram, foi realizada durante uma visita do músico a Bolsonaro, com direito a churrasco. Rick é um dos artistas sertanejos que declararam apoio ao ex-presidente ao longo do seu mandato.

Atualmente, o artista passa um período em Orlando, na Flórida, com a esposa, Ge Helena Carvalho, mesmo local em que Bolsonaro viajou dias depois de perder as eleições de 2022.

"Não vá desistir agora, não perca a tua fé. Ela tarda, mas não falha, e no fim desta batalha, você vai ser vencedor. Então não perca a tua fé, acredite em você, um escolhido do Senhor", diz o trecho da música cantada por Rick enquanto Bolsonaro se emociona, sentado à frente de uma mesa com um prato de linguiças e latas de refrigerantes.

Vídeo

null Reprodução | Redes Sociais

Jair Bolsonaro está nos EUA num condomínio de luxo na cidade de Kissimmee, a cerca de 35 quilômetros de Orlando. O ex-presidente solicitou um visto de turista ao governo americano, permitindo que fique mais tempo no país.

Segundo o Portal da Transparência, em três meses que Bolsonaro está fora do Brasil, o governo federal brasileiro já desembolsou R$ 432 mil apenas em diárias para a equipe de assessores que o acompanham na viagem.

A verba, que é destinada a custear gastos com hospedagem e alimentação dos servidores, supera o montante que outros ex-presidentes costumam gastar por ano com esse tipo de despesa.

Em entrevista à coluna de Bela Megale, de O Globo, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, afirma que o pai está nos EUA para "desopilar".

No entanto, integrantes do governo Lula e do Judiciário acreditam que a longa estada de Bolsonaro no exterior tem relação com a extensa lista de investigações das quais é alvo no Brasil.

Dívidas de Rick

Rick Sollo passa por um período financeiro conturbado em sua vida. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou em decisão publicada no dia 12 de janeiro a penhora de bens de uma residência milionária de Rick pela falta do pagamento de uma dívida no valor de R$ 639.194,78.

O imóvel está localizado na cidade de Itu, no interior de São Paulo. O processo ainda cabe recurso, conforme o jornal O Globo. Construída em um terreno de 6 mil metros quadrados dentro de um condomínio particular, a casa tem um espaço gourmet com churrasqueira, dez quartos, adega, área de lazer, piscina, sauna, quadra esportiva, academia completa, jardim e garagem com 14 vagas. Em 2022, a mansão foi colocada à venda.

A dívida de Rick advém de um empréstimo realizado em 2017, período em que o sertanejo rompeu a parceria com Renner, mas ambos retomaram a dupla no ano seguinte. Na ação aberta contra o artista, constam fotografias que comprovam o alto padrão da casa, ostentada pelo músico nas redes sociais.